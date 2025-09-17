Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.84
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.01
П2
3.95
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.50
П2
7.60
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.10
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.18
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.23
П2
7.16
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Защитник Виллиан Роша впервые объяснил свой уход из ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

— Руководство ЦСКА говорило, что вы получили выгодное предложение, которое они не могли повторить. И всё же: были попытки вас удержать в Москве?

— Да, у меня был разговор с руководством, но это решение моё и моей семьи. Попробовать что-то новое. Было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем.

— Ваша семья хотела уехать из России?

— Да, мы общались. Это был спокойный разговор, и мы поняли друг друга.

— Вы испытывали давление со стороны родителей, которые переживали по поводу безопасности на фоне новостей об Украине?

— Я всегда говорил друзьям и родным, что со мной всё в порядке, что у нас ничего не происходит, что мы нормально живём, но моей дочке 10 месяцев. Мы бы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский. Это нас подталкивало к переезду.

— В Москве вроде хватает школ, где преподают английский.

— Да, но их не было там, где мы жили. Когда появилось такое предложение от «Аль-Джазиры», посоветовались с женой и решили согласиться, — рассказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Виллиан Роша покинул ЦСКА в середине августа, продолжив карьеру в «Аль-Джазире» из ОАЭ. 30-летний бразилец выступал за армейцев с 2022 года. За этот период защитник принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами.