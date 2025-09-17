Защитник Виллиан Роша впервые объяснил свой уход из ЦСКА

— Я всегда говорил друзьям и родным, что со мной всё в порядке, что у нас ничего не происходит, что мы нормально живём, но моей дочке 10 месяцев. Мы бы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский. Это нас подталкивало к переезду.