Борис Рапопорт: Жерсон стоит тех денег, которые «Зенит» за него заплатил

«У Жерсона был очень длительный сезон без пауз, поэтому он до конца не восстановился. Возможно, тренерский штаб “Зенита” зря начал сразу ставить его в стартовый состав — ему нужно было дать время на отдых и адаптацию. Но это футболист высокого уровня — все видели, как он играл за сборную Бразилии и за “Фламенго” на клубном чемпионате мира. Он стоит тех денег, которые “Зенит” за него заплатил, но у бразильцев всегда возникали сложности с адаптацией. Взять того же Малкома, который перешёл из “Барселоны”.