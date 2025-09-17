Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.34
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.03
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.01
П2
3.92
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.59
П2
7.40
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.00
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.80
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
7.20

Борис Рапопорт: Жерсон стоит тех денег, которые «Зенит» за него заплатил

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о новичке сине-бело-голубых Жерсоне, перешедшем в команду из «Фламенго» в летнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 25 млн.

«У Жерсона был очень длительный сезон без пауз, поэтому он до конца не восстановился. Возможно, тренерский штаб “Зенита” зря начал сразу ставить его в стартовый состав — ему нужно было дать время на отдых и адаптацию. Но это футболист высокого уровня — все видели, как он играл за сборную Бразилии и за “Фламенго” на клубном чемпионате мира. Он стоит тех денег, которые “Зенит” за него заплатил, но у бразильцев всегда возникали сложности с адаптацией. Взять того же Малкома, который перешёл из “Барселоны”.

Что касается информации, что он хочет уехать, как он может это сделать? Это же профессиональный футболист с контрактом. Не думаю, что «Зенит» захочет отпускать его в данный момент. Мне кажется, его футбол вернётся — не могло куда-то деться то, что мы видели от него раньше«, — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

На старте сезона-2025/2026 Жерсон принял участие в шести матчах сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и не отметился забитыми мячами. Летом 2025 года бразилец вместе с «Фламенго» добрался до ⅛ финала клубного чемпионата мира, где его команда уступила «Баварии» (2:4).