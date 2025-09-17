Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.10
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.89
П2
7.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.93
П2
3.85
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.59
П2
7.40
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.00
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.20
П2
7.20

Экс-форвард «Краснодара» и «Ахмата» перейдёт в «Сочи», известен срок контракта

Российский нападающий Владимир Ильин продолжит карьеру в «Сочи», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Эту информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Источник: Чемпионат.com

Контракт с 33-летним форвардом будет рассчитан до конца сезона без опции продления. Игрок в четверг, 18 сентября, прибудет в расположение команды Игоря Осинькина для подписания контракта.

Последним клубом Ильина был воронежский «Факел». Он выступал за команду с лета 2024 года. Владимир перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Ильина 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи. Также форвард выступал за «Урал», «Краснодар», «Кубань», «Тосно», «Динамо» Санкт-Петербург и «Калугу».