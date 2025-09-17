Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.20
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
1
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.88
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.77
X
4.00
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.80
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Георгий Джикия рассказал о срыве своего трансфера в «Локомотив»

Новичок турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия рассказал о срыве своего перехода в московский «Локомотив», а также объяснил, почему не перебрался в чемпионат Турции годом ранее.

Источник: Чемпионат.com

— Для тебя же это вторая попытка переехать играть в Турцию?

— Учитывая период после «Спартака» — да. В прошлом году была история с Турцией, но не получилось по определённым причинам.

— По каким?

— До последнего момента ждал «Локомотив», была возможность перейти. И как только получил официальный отказ, времени оставалось слишком мало. Но у меня как у свободного агента было дополнительное время — две недели — после закрытия трансферного окна, чтобы куда-то пойти. Но я не стал рисковать, чего-то ждать и буквально за три-четыре часа до окончания дозаявочного периода в России подписал контракт с «Химками», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Летом 2024 года Георгий Джикия покинул московский «Спартак» в статусе свободного агента. В сентябре того же года экс-защитник сборной России подписал контракт с подмосковными «Химками», а минувшим летом стал игроком турецкого «Антальяспора».