Валерий Овчинников — о «Балтике»: Андрей Талалаев давно рвался к призовому месту в РПЛ

«Слава богу, что “Балтика” идёт на втором месте в РПЛ и без поражений. Андрей Талалаев давно рвался к призовому месту в Премьер-Лиге. Самое главное, чтобы команда не “сдохла” на всей дистанции, потому что тот же “Локомотив” тоже хорошо начал, но потом забуксовал. Пока ещё рано говорить, что “Балтика” будет бороться за медали. Дай бог, чтобы команда продолжала играть так же, а там кривая выведет их туда, куда надо», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.