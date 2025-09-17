Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
Зенит
1
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.53
П2
30.00
Футбол. Кубок России
перерыв
Сочи
0
:
Динамо
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
1.80
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.00
П2
88.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.20
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.03
П2
4.56
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.62
П2
6.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Валерий Овчинников — о «Балтике»: Андрей Талалаев давно рвался к призовому месту в РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре «Балтики» на старте сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил роль главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в успехах команды.

Источник: Чемпионат.com

«Слава богу, что “Балтика” идёт на втором месте в РПЛ и без поражений. Андрей Талалаев давно рвался к призовому месту в Премьер-Лиге. Самое главное, чтобы команда не “сдохла” на всей дистанции, потому что тот же “Локомотив” тоже хорошо начал, но потом забуксовал. Пока ещё рано говорить, что “Балтика” будет бороться за медали. Дай бог, чтобы команда продолжала играть так же, а там кривая выведет их туда, куда надо», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам восьми проведённых матчей «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В минувшем туре подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).