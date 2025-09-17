Георгий Джикия объяснил, почему отказался от перехода в московское «Динамо»

— Правда, что тебя московское «Динамо» приглашало?
— Приглашало, не приглашало, но хотели встретиться и обсудить.
— Ты сразу сказал «нет»?
— Да, я сразу сказал «нет».
— Из-за «Спартака»?
— Сказал, что такой вариант невозможен. В прошлом году из-за «Спартака», конечно.
— А сейчас, если бы предложили?
— То же самое, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».
Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.