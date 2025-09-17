Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
Зенит
1
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.53
П2
30.00
Футбол. Кубок России
перерыв
Сочи
0
:
Динамо
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
1.93
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.20
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.90
П2
6.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Георгий Джикия объяснил, почему отказался от перехода в московское «Динамо»

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил, почему не стал рассматривать вариант с продолжением карьеры в московском «Динамо», а также исключил возможность перехода в стан бело-голубых в будущем.

Источник: Чемпионат.com

— Правда, что тебя московское «Динамо» приглашало?

— Приглашало, не приглашало, но хотели встретиться и обсудить.

— Ты сразу сказал «нет»?

— Да, я сразу сказал «нет».

— Из-за «Спартака»?

— Сказал, что такой вариант невозможен. В прошлом году из-за «Спартака», конечно.

— А сейчас, если бы предложили?

— То же самое, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.