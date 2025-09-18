Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.08
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.67
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.46
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
5.22
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
28.00

Далер Кузяев ведёт переговоры с клубами РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и французского «Гавра» Далер Кузяев ведёт переговоры с несколькими клубами Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе, но последний конкретный интерес был от «Ганновера» ещё в июле. С того момента предложений от европейских клубов игроку не поступало.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.