Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.08
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.67
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.46
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
5.22
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
28.00

Спортивный директор «Балтики»: Мы пока не «Зенит» и «Динамо». Но стремимся быть наверху

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Владимира Сауся.

Источник: РИА "Новости"

«Мы допускаем, что любой игрок команды может покинуть ее, если поступит соответствующее предложение. Перед каждым сезоном мы прописываем внутренний бай-аут (сумма отступных. — Прим “СЭ”), по которым мы готовы рассматривать предложение. Мы понимаем, где мы находимся в пищевой цепочке. Мы пока не “Зенит” и не “Динамо”, у нас своя ниша. Стремимся быть наверху, но пока ситуация такая. Игроки тоже амбициозные, тоже хотят играть в больших клубах, важен баланс. Бай-аут Сауся? Это конфиденциальная информация, но большой», — сказал Маргарян «СЭ».

В этом сезоне на счету 22-летнего Сауся 9 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.