Спортивный директор «Балтики»: Мы пока не «Зенит» и «Динамо». Но стремимся быть наверху

«Мы допускаем, что любой игрок команды может покинуть ее, если поступит соответствующее предложение. Перед каждым сезоном мы прописываем внутренний бай-аут (сумма отступных. — Прим “СЭ”), по которым мы готовы рассматривать предложение. Мы понимаем, где мы находимся в пищевой цепочке. Мы пока не “Зенит” и не “Динамо”, у нас своя ниша. Стремимся быть наверху, но пока ситуация такая. Игроки тоже амбициозные, тоже хотят играть в больших клубах, важен баланс. Бай-аут Сауся? Это конфиденциальная информация, но большой», — сказал Маргарян «СЭ».