ЦСКА спустил миллионы на футболиста — а тот бесследно пропал. Самый удивительный трансфер года в РПЛ

В марте 2025 года Родриго Вильягра стал футболистом ЦСКА. Его трансфер обошелся московскому клубу в 4 миллиона долларов. За эти полгода аргентинский опорник не провел за ЦСКА ни минуты в официальных матчах при двух разных тренерах. Оказывается, дело не только в травмах.
Трансфер Вильягры — сложнейшая схема, которую до конца не хотят раскрывать даже в ЦСКА
21 февраля в России закрывалось зимнее трансферное окно. Перед самым ее завершением в офисе ЦСКА на Песчаной обнаружили щедрый офер от «Зенита» на 1,5 миллиона евро за Сашу Зделара. За футболиста, который уже к тому моменту проигрывал конкуренцию Матвею Кисляку и у которого оставалось всего полгода контракта. С огромной вероятностью, проигнорируй ЦСКА предложение «Зенита», серб покинул бы ЦСКА бесплатно, но уже в июне.
Выгодная продажа обнажила кадровую проблему. В ЦСКА был давно травмированный Максим Мухин и не оставалось ни одного номинального опорника. Боссы армейцев нашли решение проблемы в аргентинском разрушителе «Ривер Плейта» Родриго Вильягре.
У трансфера сложная схема. Еще 21-го февраля боссы «Ривера» требовали с ЦСКА 5 миллионов долларов за 50% прав на аргентинца, а 6 марта трансфер официально состоялся. Причем ЦСКА подписал Вильягру свободным агентом, так как трансферное окно уже было закрыто, но еще можно было дозаявить в РПЛ футболистов без клубов.
Оказалось, что Вильягра расторг контракт с «Ривер Плейтом» еще в 31 января. Неустойку в размере 11 миллионов долларов за 100% прав на опорника должен был оплатить фонд Foster Gillet Group до 20 февраля, но этого не случилось, и «Ривер» сохранил футболиста.
ЦСКА узнал об этом кейсе, сторговался с «Ривер Плейт» и договорился о снижении цены до четырех миллионов долларов за 50% прав на футболиста. Между клубами уже был налажен контакт после покупки Хорхе Карраскаля.
Беспрецедентность трансфера Вильягры в ЦСКА подчеркнул глава юридического отдела армейцев Юрий Хабаров:
«Я рискну предположить, что при подписании Вильягры мы сделали что-то, что не делал никто в истории футбола. Такой схемы взаимодействия по приобретению прав не было прежде. Деталей всех раскрывать не могу по причине конфиденциальности».
Отсутствие Вильягры в матчах ЦСКА намекало на нелегитимность трансфера
ЦСКА без проблем заявил Родриго в РПЛ, и 16 марта аргентинец даже полетел с командой в Самару на матч против «Акрона». Армейцы победили со счетом 2:1, Марко Николич сделал всего две замены, а Вильягре игрового времени не предоставил.
Тогда же появились две новости, наводившие смуту вокруг фигуры новичка ЦСКА. Сначала всплыла информация о том, Родриго вызвали в аргентинский суд для дачи показаний по делу об отмывании денег на 150 миллионов долларов. Затем журналист LegalBet Анар Ибрагимов сообщил, что агенты, представлявшие интересы опорника в Аргентине, намерены обратиться в ФИФА с жалобой на трансфер игрока в московский клуб, так как считают сделку нелегитимной. Агенты уверены, что армейцы не выпускают футболиста на поле, поскольку «не хотят иметь дело с различными инстанциями».
Что примечательно, с выезда в Самару Вильягра больше не появлялся в заявке ни на один официальный матч ЦСКА ни в чемпионате, ни в Кубке. Зато сыграл 22 марта все 90 минут в товарищеском матче против «Партизана» в Белграде. Многие болельщики отметили, что Родриго в достойной форме и точно бы не помешал в официальных встречах.
ЦСКА успешно закончил сезон и без Вильягры, а вскоре клуб покинул Марко Николич. По информации «СЭ», одной из причин ухода сербского специалиста стал конфликт с Евгением Шевелевым — заместителем генерального директора по спортивным вопросам и человеком, который подсветил и организовал трансфер Вильягры в ЦСКА. В клубе, естественно, подобный инсайд никак не подтверждали.
5 июля ЦСКА снова сыграл с «Партизаном», но уже в Москве. Родриго появился на поле с первых минут, но был заменен из-за травмы колена. Для восстановления ему потребовался месяц. Аргентинец снова был вынужден пропустить официальные матчи. ЦСКА отпустил целую группу футболистов центра поля — Миралема Пьянича, Кристиана Бистровича, Рифата Жемалетдинова, Максима Мухина. При этом подписали Лионеля Верде, Матеуса Алвеса и очень хотели видеть в клубе капитана «Локо» Дмитрия Баринова.
В ЦСКА раскрыли правду о статусе Вильягры в клубе
Все это еще больше наводило на мысль, что Вильягра ЦСКА не нужен, но в отличие от Бруно Фукса, аргентинец пропустил большую часть матчей, будучи здоровым. Странных моментов было много: руководитель медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов почти никогда не упоминал Вильягру в своих традиционных предматчевых брифах. Сам клуб, который активно освещает жизнь команды в течение недели до стартового свистка зачастую просто игнорировал присутствие аргентинца в команде. На недавней фотосессии для сайта армейцев Вильягре заменили фото последним.
Если Вильягра играет только в товарищеских матчах, но не провел ни минуты ни при Марко Николиче, ни при Фабио Челестини вывод напрашивался один — этот трансфер не до конца легитимен, поэтому Родриго даже будучи заявленным в РПЛ, в случае выхода на поле рискует обременить ЦСКА санкциями. В такую версию стало верить все больше болельщиков клуба, обеспокоенных тайной отсутствия аргентинца на поле, но директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо у себя на личном канале опроверг теорию.
Если проанализировать всю информацию, то получается, что Марко Николич по своей инициативе игнорировал Родриго Вильягру и не давал тому игрового времени. Учитывая, результаты клуба, никто в этом серба упрекнуть не мог. Вполне вероятно, что таким образом Николич пытался передать сигнал руководству клуба, в том числе Евгению Шевелеву о том, что ключевые для клуба сделки должен одобрять главный тренер. По информации Sport24, Марко изначально одобрил кандидатуру Вильягры, но во время весенней отрезка сезона предпочитал Артема Бандикяна — капитана молодежки ЦСКА, у которого при Николиче за три матча была наиграно пять минут игрового времени.
Уже при Фабио Челестини аргентинцу не повезло — он травмировал колено, лишь в начале сентября вернулся в общую группу и теперь набирает форму.
Тем не менее, дебют аргентинца может наступить совсем скоро. И, вероятно, это случится в кубковой встрече против «Акрона» в Москве. Об этом намекает личный телеграм-канал Кирилла Брейдо.
Автор: Юрий Алеманов