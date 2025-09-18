ЦСКА спустил миллионы на футболиста — а тот бесследно пропал. Самый удивительный трансфер года в РПЛ

Если проанализировать всю информацию, то получается, что Марко Николич по своей инициативе игнорировал Родриго Вильягру и не давал тому игрового времени. Учитывая, результаты клуба, никто в этом серба упрекнуть не мог. Вполне вероятно, что таким образом Николич пытался передать сигнал руководству клуба, в том числе Евгению Шевелеву о том, что ключевые для клуба сделки должен одобрять главный тренер. По информации Sport24, Марко изначально одобрил кандидатуру Вильягры, но во время весенней отрезка сезона предпочитал Артема Бандикяна — капитана молодежки ЦСКА, у которого при Николиче за три матча была наиграно пять минут игрового времени.