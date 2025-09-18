Спортивный директор «Балтики»: «Футболисты “Зенита” выдохнули после игры с нами. Мы были лучше по всем метрикам»

— После матча с «Зенитом» в социальных сетях «Балтики» появилось сообщение: «Не дожали». Не слишком дерзко?
— А так и было, не дожали. По всем метрикам мы были лучше гегемона чемпионата. Могли рассчитывать на победу. Мне кажется, футболисты «Зенита» выдохнули после окончания игры. А разве плохо, что «Балтика» навязывает игру и является конкурентоспособной? Респект тренерскому штабу.
После 8 туров «Балтика» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 27447 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
90+2′
10
Илья Петров
25
Александр Филин
81′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
65′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
81′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
65′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
90′
11
Юрий Ковалев
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
76′
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
10
Максим Глушенков
74′
7
Александр Соболев
20
Педро
90′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
74′
11
Луис Энрике
32
Лусиано Гонду
46′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
23
Арсен Адамов
Статистика
Балтика
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
2
3
Угловые
1
5
Фолы
22
10
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
