«Тебя заказали за 10 тысяч»: главную по деньгам «Спартака» жестоко убили

На следующее утро Нечаева и Рудзате на автомобиле отправились за покупками в магазин в соседнюю деревню. По дороге их сопровождал красный «Москвич», который проскочил за девушками на территорию коттеджного поселка и проследовал за ними до самой дачи. Из него выскочили двое мужчин с пистолетами и начали угрожать Нечаевой и Рудзате и требовать с них деньги.