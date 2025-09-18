«Тебя заказали за 10 тысяч»: главную по деньгам «Спартака» жестоко убили

Ее успехи и шикарный образ жизни привлекли внимание людей из криминального мира. Двое киллеров жестоко расправились с ней во время празднования очередной победы «красно-белых».
«Железная леди» «Спартака»
Лариса Нечаева занимала пост генерального директора московского «Спартака» с 1994 года. Ее описывали как яркую, привлекательную и энергичную женщину, которая с первых дней после вступления в должность привлекла к себе внимание смелыми и порой непредсказуемыми решениями.
«На работе у нее сложился имидж эдакой железной леди, у одних вызывавший уважение, а у других, напротив, тревогу за собственное благополучие. Но в дружеской компании Лариса, как по-свойски звали ее окружающие, была просто очаровательной, мягкой и удивительно душевной женщиной», — приводил «Спорт-Экспресс» слова бывшего пресс-атташе «Спартака» Александра Львова.
В 1990-х коммерческая составляющая в российском футболе только начинала развиваться. А Нечаева в этом направлении делала немалые успехи. Например, именно она нашла для клуба ставшего легендарным титульного спонсора Akai.
При этом Нечаева появилась в «Спартаке» почти случайно. В сезоне-1993/94 клубу предстояло выступать в Лиге чемпионов, и, согласно регламенту, нужно было подготовить афиши и программки к матчам. Для этого клуб обратился в издательский дом, которым руководила Нечаева.
На должность в клубе ее пригласили по инициативе Олега Романцева. Легендарный тренер тогда занимался далеко не только футбольной работой, и финансовые вопросы часто делегировал Григорию Есауленко. Вскоре Романцев заподозрил его в махинациях. Так Нечаева пришла в «Спартак» — сначала на должность коммерческого директора.
Выстрелили в живот и добили в затылок
Реализовать все задуманное в «Спартаке» Нечаевой не удалось. 14 июня 1997 года «красно-белые» в Москве обыграли нижегородский «Локомотив». Нечаева вместе с подругой Зоей Рудзате, братом Георгием Сорокиным и его знакомым отправилась на дачу в поселке Таратино Владимирской области — отметить победу. Приехали затемно, поэтому, пожарив шашлык и немного выпив, компания отправилась спать.
На следующее утро Нечаева и Рудзате на автомобиле отправились за покупками в магазин в соседнюю деревню. По дороге их сопровождал красный «Москвич», который проскочил за девушками на территорию коттеджного поселка и проследовал за ними до самой дачи. Из него выскочили двое мужчин с пистолетами и начали угрожать Нечаевой и Рудзате и требовать с них деньги.
Бандиты загнали Нечаеву с подругой в дом и заявили, что им заказали убийство гендиректора «Спартака». Впрочем, они якобы были согласны на то, чтобы Нечаева «перекупила» контракт. По их словам, за ее убийство им заплатили 10 тысяч долларов. Чтобы откупиться, с Нечаевой потребовали сумму в 10 раз больше.
Нечаевой пришлось согласиться на такие условия. Правда, денег, тем более, в таком количестве, с собой не было. Руководительница «Спартака» попросила у бандитов отсрочки, чтобы она съездила за выкупом в Москву, на что те ответили согласием.
Однако все планы бандитам спутал Сорокин, который на шум спустился со второго этажа. Увидев мужчину, злоумышленники открыли огонь. Рудзате тут же была убита пулей в голову, Сорокину попали в шею, в Нечаевой выстрелили в живот, после чего жестоко добили — в затылок. После этого преступники скрылись.
Стрелявшие думали, что никто из находящихся в доме не выжил. Однако Сорокин оставался в сознании. С простреленной шеей он сумел доползти до бани, где остановился его знакомый, который уже забил тревогу. Первым о происшествии узнал сосед по дачному участку — администратор «Спартака» Александр Хаджи.
— Прибежал мужик: «Убили, убили!» — вспоминал он. — Он спал у Ларисы в бане. Когда вошли, она еще шевелилась. Стреляли в голову и грудь. А мертвая подруга сидела в кресле. Гена, брат Ларисы, спускался по лестнице. Выстрелили и в него, но ранили. Использовали пистолет, переделанный из «Байкала», — убойная сила не такая большая. Пуля скользнула по голове, вышла через шею, задев сонную артерию. Гена остался инвалидом, говорит: «Лучше б убили».
«Она чувствовала опасность»
По горячим следам убийц задержать не удалось. Мотивы преступления тоже оставались неизвестными. Рассматривалось множество версий — от мести за профессиональную деятельность Нечаевой в «Спартаке» до банального грабежа. По одной из них за убийством стояли авторитеты из Татарстана, недовольные трансфером Руслана Нигматуллина из «КАМАЗа» в столичный клуб. По другой — причиной стал конфликт Есауленко с Нечаевой из-за того, что она пыталась контролировать все финансовые потоки в клубе.
Рассматривались и варианты, по которым убийство Нечаевой могло быть следствием очередной обычной для эпохи «девяностых» дележки бизнеса. Ходили слухи, что она собиралась вложиться в строительство элитного жилья, а под маркой «Спартака» планировала запустить в Москве сеть бензоколонок. Воротилы топливного рынка не могли допустить приход еще одного конкурента.
В ходе следствия выяснилось, что Нечаева получала угрозы. За неделю с небольшим до смерти, 6 июня, она даже звонила в охранную фирму, чтобы договориться о найме телохранителей. Это подтверждает и Хаджи.
— Лариса опасность чувствовала. Мне говорила: «Скоро меня будет ФСБ охранять, уже договорилась», — говорил он.
Вскоре следствие установило личности убийц — ими оказались 26-летние Владимир Тенашвили и Алексей Здор. Свидетели утверждали, что видели их в Таратино за неделю до убийства — они несколько дней расспрашивали местных о даче Нечаевой. После совершения преступления Тенашвили и Здор уехали на Кавказ — в Дагестан, а затем в Чечню.
Убийц так и не нашли, а без них следствие не смогло установить заказчика. Спустя годы следователи получили показания свидетелей из Чечни, что якобы Тенашвили и Здора расстреляли в Гудермесе.
В 2003 году, спустя шесть лет после убийства, следователи Владимирской области заявили, что мотивом преступления был грабеж. По их версии, Тенашвили и Здор получали наводки на владельцев «богатых» дач и наживались на разбое. Судя по всему, Нечаева не скрывала свое состояние, чем и привлекла внимание преступников. Кроме того, следствие утверждает, что убийцы страдали наркозависимостью, а Здор имел связи в криминальном мире.
«Опросив жителей Таратино, сыщики выяснили одну любопытную деталь, — писали в газете “Коммерсантъ”. — Приезжая на дачу, Лариса Нечаева любила пошиковать, покрасоваться. Даже за сигаретами она и ее друзья ездили исключительно на иномарках, что не могло не броситься в глаза местным жителям, у которых даже старые “Жигули” считаются почти что роскошью. Мало того, в местных магазинах Нечаева покупала только дорогие продукты, причем целыми ящиками и упаковками».
При этом сотрудники Генпрокуратуры считают иначе. В ведомстве предполагают, что региональным следователем легче списать все на грабеж, чем расследовать заказное убийство.
«Мы имеем сведение, что убийство связано с побочной деятельностью Нечаевой, и у нас даже есть конкретные подозреваемые», — заявлял один из сотрудников газете «Время новостей». Однако даже спустя 28 лет преступление до сих пор не раскрыто.
Автор: Роберт Шилькович