Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.52
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.70
П2
4.55
Футбол. Кубок России
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.73
П2
43.00
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.90
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.20
П2
5.42
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.25
П2
29.00

Футболист «Динамо» избежал серьезной травмы

Футболист «Динамо» Макаров избежал серьезной травмы колена.

Источник: ФК Динамо

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров избежал серьезной травмы в матче Кубка России с «Сочи», сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.

В среду в концовке матча четвертого тура группового этапа пути РПЛ против «Сочи» (4:0) Макаров получил повреждение в борьбе с защитником Вячеславом Литвиновым.

«В матче с “Сочи” Денис получил серьезный ушиб колена с растяжением боковых связок. По прилете мы провели инструментальный осмотр и все необходимые исследования — критического ничего нет, игрок будет восстанавливаться консервативно», — сказал главный врач «Динамо» Александр Родионов.

Макарову 27 лет, на его счету в текущем сезоне 12 матчей и три гола.