Футболист «Динамо» избежал серьезной травмы

«В матче с “Сочи” Денис получил серьезный ушиб колена с растяжением боковых связок. По прилете мы провели инструментальный осмотр и все необходимые исследования — критического ничего нет, игрок будет восстанавливаться консервативно», — сказал главный врач «Динамо» Александр Родионов.