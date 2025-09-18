Футболист «Динамо» избежал серьезной травмы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров избежал серьезной травмы в матче Кубка России с «Сочи», сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.
В среду в концовке матча четвертого тура группового этапа пути РПЛ против «Сочи» (4:0) Макаров получил повреждение в борьбе с защитником Вячеславом Литвиновым.
«В матче с “Сочи” Денис получил серьезный ушиб колена с растяжением боковых связок. По прилете мы провели инструментальный осмотр и все необходимые исследования — критического ничего нет, игрок будет восстанавливаться консервативно», — сказал главный врач «Динамо» Александр Родионов.
Макарову 27 лет, на его счету в текущем сезоне 12 матчей и три гола.