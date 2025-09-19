Новичок ЦСКА Кармо рассказал, что его удивило в России

"Для меня честь играть с Алвесом. Мы играли вместе в Бразилии, теперь снова воссоединились. У него высокий уровень, он тоже счастлив находиться в ЦСКА.
Адаптация проходит отлично, мне все помогают — игроки, руководство. С каждым днём будет всё лучше и лучше. В Москве меня удивил климат, питание в позитивном ключе. Мне приятно находиться в таком замечательном городе«, — передает слова Кармо корреспондент “Чемпионата” Александр Ершов.
Напомним, 18-летний футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».