Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Новичок ЦСКА Кармо рассказал, что его удивило в России

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1 (9:10 пен.)) рассказал о своей адаптации в России.

Источник: Чемпионат.com

"Для меня честь играть с Алвесом. Мы играли вместе в Бразилии, теперь снова воссоединились. У него высокий уровень, он тоже счастлив находиться в ЦСКА.

Адаптация проходит отлично, мне все помогают — игроки, руководство. С каждым днём будет всё лучше и лучше. В Москве меня удивил климат, питание в позитивном ключе. Мне приятно находиться в таком замечательном городе«, — передает слова Кармо корреспондент “Чемпионата” Александр Ершов.

Напомним, 18-летний футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».