Игрок ЦСКА Кармо: надеюсь, нас с Алвесом вызовут в сборную Бразилии

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо выразил надежду, что его и одноклубника Матеуса Алвеса вызовут в сборную Бразилии, если они будут хорошо играть.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо выразил надежду, что его и одноклубника Матеуса Алвеса вызовут в сборную Бразилии, если они будут хорошо играть.

«Если мы с Алвесом будем хорошо работать, я надеюсь, нас вызовут в сборную Бразилии. Я верю в это. Это большая честь, но сначала надо помогать клубу», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующее трудовое соглашение 18-летнего Энрике Кармо с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.