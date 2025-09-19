Игрок ЦСКА Кармо: надеюсь, нас с Алвесом вызовут в сборную Бразилии

«Если мы с Алвесом будем хорошо работать, я надеюсь, нас вызовут в сборную Бразилии. Я верю в это. Это большая честь, но сначала надо помогать клубу», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.