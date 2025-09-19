Форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос об интересе со стороны ЦСКА

Нападающий выступает в составе «Спартака» с января 2024 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.