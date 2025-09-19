Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Бразильского футболиста «Зенита» вызвали в сборную на молодёжный чемпионат мира

Футболист петербургского «Зенита» Педро был включён в итоговый состав молодёжной сборной Бразилии на чемпионат мира среди игроков до 20 лет.

Источник: Чемпионат.com

Футболист петербургского «Зенита» Педро был включён в итоговый состав молодёжной сборной Бразилии на чемпионат мира среди игроков до 20 лет.

19-летний вингер попал в заявку бразильцев, в которую вошёл 21 футболист.

Чемпионат мира U20 пройдёт с 27 сентября по 19 октября в Чили. На групповом этапе сборная Бразилии будет играть с командами Мексики, Марокко и Испании. Бразильцы должны начать подготовку к первенству мира 22 сентября.

Бразилия выигрывала ЧМ среди игроков до 20 лет пять раз (1983, 1985, 1993, 2003, 2011).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что клуб может не отпустить Педро на чемпионат мира по ходу сезона в России.

