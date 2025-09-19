«Спартак» пора спасать, пока не стало совсем поздно. Решить проблемы может Ивич

Еще один аргумент, с которым невозможно спорить, — опыт в РПЛ. Ивич, в отличие от любого другого кандидата-иностранца, приедет работать в знакомый чемпионат и атмосферу. Ему не понадобится полгода, чтобы просто понять, где он находится. Любому другому новичку адаптационный период точно потребуется, но времени, с учетом реалий, у «Спартака» нет. Начинать побеждать нужно было еще вчера.