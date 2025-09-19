«Спартак» пора спасать, пока не стало совсем поздно. Решить проблемы может Ивич

Главный принцип руководства «Спартака» на сегодняшний день — никаких резких движений. Именно поэтому Деян Станкович смог сохранить свой пост после невнятного старта в чемпионате. Время идет, а игра красно-белых не меняется. Сербу подвезли полностью обновленный состав, удовлетворили все его хотелки, оказали доверие, но команда далека от той игры, которую хотят видеть болельщики. А главное — которая способна приносить трофеи. «Спартак» тонет, его надо спасать, пока не стало поздно.
Боссы «Лукойла» на данном этапе не видят в роли тренера отечественного специалиста, а смотрят исключительно в сторону иностранцев. Потому команду не принял Станислав Черчесов, по этой же причине в Москву из Калининграда не приедет Андрей Талалаев. Следующим коучем красно-белых после Станковича с вероятностью 99% будет специалист из-за рубежа.
На мой взгляд, «Спартаку» совсем не нужно заново изобретать велосипед, а стоит пойти по короткому и надежному пути. Если тренером будет назначен другой сербский специалист, Владимир Ивич, у «Лукойла» и команды через год все будет хорошо.
Посудите сами: Ивич действительно идеальный и самый понятный кандидат прямо сейчас. Его работа в «Краснодаре» была признана всеми экспертами, а увольнение стало шоком для футбольных людей страны. Ивич боролся за чемпионство не с самым сильным составом, но оказался вынужден покинуть РПЛ из-за позиции владельца клуба.
Я плотно работаю с «Краснодаром» и точно знаю, что атмосфера в раздевалке при Ивиче была в порядке. Игроки уважали тренера и легко усваивали его идеи. При сербском специалисте на поле выходили сильнейшие, и все это понимали. Авторитет Ивича в команде был очень высоким.
Еще одним плюсом для «Спартака» в кандидатуре серба может стать работа с молодежью. Ивич любит раскрывать еще не набравшихся опыта футболистов и не боится давать им игровое время. С учетом происходящего в спартаковском молодежном футболе, появление в основе первой команды парочки молодых футболистов явно было бы не лишним.
Еще один плюс Ивича — он спокойный. Болельщикам «Спартака» надоели прыгающие на бровке тренеры, которые каждый второй матч получают красные карточки. Мне, как болельщику, хочется видеть на бровке самодостаточного, уважающего судей и соперников человека. Каждодневного давления на игроков народной команды много и без тренера. Он должен это давление уменьшать и успокаивать футболистов.
Еще один аргумент, с которым невозможно спорить, — опыт в РПЛ. Ивич, в отличие от любого другого кандидата-иностранца, приедет работать в знакомый чемпионат и атмосферу. Ему не понадобится полгода, чтобы просто понять, где он находится. Любому другому новичку адаптационный период точно потребуется, но времени, с учетом реалий, у «Спартака» нет. Начинать побеждать нужно было еще вчера.
Максим Алланазаров
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.