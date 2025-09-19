Ричмонд
«Пари Нижний Новгород» объявил о назначении нового генерального директора

Генеральным директором «Пари Нижний Новгород» назначен Виталий Карасёв. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Источник: ФК Пари НН

«Значительная часть жизни и профессиональной карьеры Виталия Алексеевича связана со спортом и Нижегородской областью. 36-летний менеджер начал карьеру в “Центре спортивной подготовки” Нижегородской области, где прошёл путь от аналитика до заместителя директора.

В период проведения матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Карасёв управлял одной из тренировочных площадок, а затем руководил базой на Бору, где «Пари НН» готовится к матчам и в настоящее время.

Виталий Карасёв обладает управленческим опытом на федеральном уровне. Он отвечал за работу ряда спортивных объектов — комплекса «Акватория ЗИЛ» и «Олимпийского центра синхронного плавания». Кроме того, новый генеральный директор «Пари НН» занимался проектами государственно-частного партнерства в одной из крупнейших девелоперских компаний Москвы.

С 2024 года занимал пост исполнительного директора «Волны» — футбольного клуба из Нижегородской области, выступающего во Второй лиге «Б», — написано в сообщении клуба.