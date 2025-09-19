Испытание в новом российском «класико» и «Спартак» без Станковича. Интриги 9-го тура РПЛ

Закроет 9-й тур встреча между «Сочи» и ЦСКА на юге России. Пока что новому тренеру сочинцев Игорю Осинькину не удалось стабилизировать игру команды: «Сочи» уступил сначала «Крыльям Советов» (0:2) в РПЛ, а затем — московскому «Динамо» (0:4) в Кубке. ЦСКА же прервал 21-матчевую серию без поражений в прошлом туре, уступив в гостях «Ростову» (0:1). Теперь москвичи отстают от «Краснодара» на четыре очка. А у «Сочи» и вовсе одно очко за восемь туров! С каждой осечкой шансы южан остаться в РПЛ уменьшаются. Нужно выходить и биться за победу даже с ЦСКА. Других вариантов не остаётся.