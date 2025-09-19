Ричмонд
ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева

ЦСКА начал общение с полузащитником Далером Кузяевым по переходу в команду.

ЦСКА начал общение с полузащитником Далером Кузяевым по переходу в команду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб по-прежнему заинтересован в игроке в центр поля сейчас после срыва трансфера Баринова, что побудило начать переговоры с Кузяевым. Сам Далер готов перейти в ЦСКА.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.