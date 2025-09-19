Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
2
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.12
П2
22.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
81.00
Футбол. Первая лига
20.09
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
20.09
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Англия
20.09
Ливерпуль
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.04
П2
6.90
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2

Писарев — о Станковиче: удаляйся хоть через матч, но дай нам понять, во что хочешь играть

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о месячной дисквалификации Деяна Станковича, возглавляющего «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о месячной дисквалификации Деяна Станковича, возглавляющего «Спартак». Сербский специалист отстранён во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

"Удаляйся хоть через игру, но дай нам [футболистам] понять, во что ты хочешь играть. Деян уже три схемы изменил, у него четыре вингера. Зачем столько, если перешёл на игру без вингеров? Станкович из Маркиньоса сделал крайнего латераля. Кто от этого выигрывает?

Он до сих пор в поиске. Станкович в матче с «Ростовом» укрепил центр обороны. Зачем? Просто взял и проиграл матч. Пусть он по‑тренерски покажет, что он не эмоциональный, а тактически грамотный специалист«, — сказал Писарев в эфире программы “Центральный круг” на Матч Премьер.

«Спартак» после восьми туров Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.