Аршавин — о требованиях к стадионам: «Барселона» сейчас не смогла бы сыграть в РПЛ

По текущему регламенту оно составляет 10 тысяч человек.
«Получается, что “Барселона” не смогла бы сейчас сыграть в РПЛ. О чём это нам говорит? О том, что надо быть гибче и что в футболе нельзя всё делать строго по правилам. Если ты будешь руководствоваться только шаблоном, это может не сработать в конкретной ситуации. Нужно быть гибче и разумно принимать решения», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Из-за затянувшейся реконструкции своей базовой арены «Камп Ноу» испанская «Барселона» была вынуждена заявить в качестве домашнего стадион «Эстади Йохан Круифф», максимальная вместимость которого составляет 6000 человек.