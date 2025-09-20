Аршавин — о требованиях к стадионам: «Барселона» сейчас не смогла бы сыграть в РПЛ

«Получается, что “Барселона” не смогла бы сейчас сыграть в РПЛ. О чём это нам говорит? О том, что надо быть гибче и что в футболе нельзя всё делать строго по правилам. Если ты будешь руководствоваться только шаблоном, это может не сработать в конкретной ситуации. Нужно быть гибче и разумно принимать решения», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».