Полузащитник «Ростова» Байрамян: ушли лидеры, но мы потихоньку выкарабкиваемся

«Вы сами знаете, почему у нас получился такой неудачный старт сезона. Ушли лидеры, и нужно было время. Я повторяюсь, но у нас молодая команда, которой нужно время. Все видят, что мы потихоньку выкарабкиваемся. Обыграть “Спартак” и ЦСКА — это не самая лёгкая задача», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.