Футболист Кисляк — РБК: «Не думайте, что в России космические зарплаты»

— Не было никогда желания поддаться этим соблазнам. Понятное дело, что Москва — город большой и он захватывает многих людей. Но это все не про меня, не очень люблю тусовки и прочее. Я рассматривал Москву лишь как место, где можно прогрессировать и развиваться в плане футбола и жизни. По поводу круга общения — наверное, он формируется исходя из того, какой ты человек и с какими людьми тебе комфортно находиться. И поэтому, наверное, в моем окружении больше тех людей, которые поддерживают те же принципы, что и я.