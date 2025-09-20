Футболист Кисляк — РБК: «Не думайте, что в России космические зарплаты»

Матвей Кисляк — один из лучших российских молодых футболистов, выступает за ЦСКА и сборную России. Занимался футболом в школе «Чертаново». В ЦСКА — с 14 лет. За основную команду дебютировал в день своего 18-летия в матче Кубка России против «Оренбурга» (6:0) в 2023 году. В этой же игре открыл счет своим голам. Уже больше года является основным игроком команды. В составе сборной России провел пять матчей — в последней игре против Катара он забил свой первый мяч за национальную команду.
Как Кисляк фильтрует окружение
— Ты из Старого Оскола. Как справляешься с московскими соблазнами и фильтруешь свое окружение?
— Не было никогда желания поддаться этим соблазнам. Понятное дело, что Москва — город большой и он захватывает многих людей. Но это все не про меня, не очень люблю тусовки и прочее. Я рассматривал Москву лишь как место, где можно прогрессировать и развиваться в плане футбола и жизни. По поводу круга общения — наверное, он формируется исходя из того, какой ты человек и с какими людьми тебе комфортно находиться. И поэтому, наверное, в моем окружении больше тех людей, которые поддерживают те же принципы, что и я.
— А ты чувствуешь, когда кто-то пытается приблизиться к тебе в собственных интересах?
— Я много кому доверяю. Если даже так и происходит, я, может быть, подпускаю людей к себе, но через какое-то время они в любом случае отпадают.
— Уже успел обжечься?
— Я бы так не сказал. Понятное дело, были люди, которые из жизни после такого пропали. Все приходит через опыт, но никаких серьезных ситуаций или потерь не припомню.
— Ветераны очень часто рассказывают какие-то истории про то, какая у них была бурная молодость. Ты замечаешь, что среди твоих ровесников больше тех, кто придерживается философии, схожей с твоей?
— В целом сейчас таких людей стало намного больше. Думаю, это связано с тем, что сейчас больше пропагандируется профессиональное отношение к работе. Криштиану Роналду и множество других футболистов — главные тому примеры.
— Это да. Культ спорта, культ тела.
— Да-да. Думаю, именно это помогает другим более осознанно подходить к делу и понимать то, что без профессионализма в подобных аспектах мало что может получиться. Может быть, какого-то ты уровня достигнешь, но в любом случае не раскроешь свой потенциал максимально. Надо следить за своим телом, за организмом. Без этого ты не достигнешь своего пика.
Смех от видео с девушками на Патриках
— Ты наверняка видел видео с Патриков, где девочки говорят, сколько должен зарабатывать их мужчина. Что думаешь?
— Да-да, попадаются такие видео, безусловно. Рассматриваю их исключительно как развлекательные, созданные с целью повеселить народ. Не знаю, как на это реагировать и правда ли люди так думают.
— А на себя примерял цифры заработка из видео?
— Да нет. В моем окружении нет таких, которые судят других по уровню заработка. Поэтому для меня это не очень важно.
— Не меряетесь зарплатами с другими игроками?
— Ни в коем случае, такого никогда нет и не будет. У каждого свой путь — все это понимают.
Почему Месси лучший футболист
— Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин говорил о том, что запрещал смотреть российский футбол. Действительно ли ты не мог посмотреть матчи РПЛ?
— Такого точно не было, когда я там был. Мы спокойно смотрели вместе и российский футбол, и любой другой. Собирались в комнатах, смотрели, обсуждали, какие-то из команд поддерживали.
— А что еще ты смотрел? Какие матчи и команды тебя сформировали как игрока?
— В том возрасте я не вдавался в какие-то детали и подробности. Сейчас уже больше анализирую действия отдельных игроков, а тогда просто смотрел футбол, потому что нравилось. Понятное дело, мы не пропускали матчи Лиги чемпионов. У нас был отбой в 23 часа, но иногда мы тихо смотрели и после этого времени. Кто-то стоял на стреме. Если слышали, что дверь воспитательницы открывается, сразу же выключали телевизор и притворялись, что спим.
— Если бы увидели, как вы смотрите финал турнира, поругали бы?
— Нет, финал Лиги чемпионов, конечно, разрешали смотреть всем. Потому что все понимают, что это футбольный интернат и никто не может пропустить такое событие. В целом чаще всего смотрели Лигу чемпионов и РПЛ — эти два турнира были самыми популярными.
— «Барселона» — твой любимый клуб. Как так получилось?
— Ребята нашего поколения в детстве первым делом, полюбив футбол, выбирали между Месси и Роналду. И мне больше импонирует игра Месси. Я начал поддерживать «Барселону» — ее стиль мне всегда нравился. Весь свой карьерный путь слежу за «Барселоной» и поддерживаю Месси.
— Месси кажется более скромным, чем Роналду. Это в расчет берешь?
— Нет. Месси тоже большой профессионал, но именно Роналду все это показывает. Я стараюсь брать что-то от каждого футболиста. У Роналду трудовую этику, профессиональное отношение к себе, а у Месси скромность. Просто мне нравилась его игра. То, что он делает на поле, дорогого стоит.
Влияние медийности
— Как ты относишься к своей медийности в столь молодом возрасте?
— Раньше я не хотел быть в медийном пространстве — думал, что это помешает мне. Но сейчас уже стал относиться к медийности гораздо спокойнее и понимаю, что это часть профессии.
— Как тебе Ямаль как игрок? Видишь ли ты в нем потенциально человека, который может превзойти даже и Месси, и Роналду?
— Превзойти Месси и Роналду будет очень-очень сложно в ближайшее столетие. Но подобраться близко, я думаю, он может. И единственное, что мне не очень в нем нравится, — это отношение к делу. Сейчас он выглядит тусовщиком.
— На чиле играет?
— На чиле играть можно. Тем более на его месте — он всегда показывает высокий уровень. Может, это ему, наоборот, помогает. По игре он точно в потенциале может приблизиться к Месси и Роналду. Но догнать их, думаю, будет очень и очень сложно.
— Но он выстрелил раньше, чем Роналду и Месси.
— Роналду и Месси были стабильны на протяжении 15 сезонов. И каждый сезон держали свой уровень.
— У тебя главное сомнение в том, что Ямаль может быть нестабилен на длинной дистанции?
— Да. То, что он талантлив и очень хорош, — это 100%. Сейчас для него главное — показать стабильность. Как в целом и всем молодым игрокам, начинающим свой путь.
— Против кого хотелось бы сыграть? Наверное, против Ямаля. Против кого еще?
— Хочется сыграть вообще против всех топ-команд мира, против лучших сборных. Понятно, хотелось бы сыграть с Месси, с Роналду. Это было бы неплохой историей.
Куда может уехать
— Против центра полузащиты ПСЖ, например?
— Да, можно сыграть против них, а может, когда-то удастся и вместе с ними. Посмотрим, как сложится жизнь.
— В какую из европейских команд ты проецировал себя? Ведущий и агент Тимур Гурцкая как-то обмолвился про «Челси».
— Могу поверить во все истории — всего можно достигнуть, представить себя в любой европейской команде. И только от меня зависит, где я способен оказаться и окажусь ли я там. Стараюсь делать все, что в моих силах.
— Летом обсуждался интерес к тебе со стороны «Фенербахче». До прямых контактов не дошло, но тем не менее, если ставить выбор между «Фенербахче» и середняком Английской премьер-лиги или Ла Лиги, ты за какой вариант?
— Сложно сказать. Нужно изучать детали, советоваться. Важен и интерес тренера — везде хочется играть и прогрессировать.
— Одни говорят, что лучше сразу ехать в топ-команду и там бороться за место под солнцем, а другие говорят про постепенное развитие.
— В любом случае английский чемпионат сильнее, чем турецкий, и там будет больше прогресса. Но сейчас нет смысла это обсуждать, потому что нет никаких предложений. Сейчас я в ЦСКА, и на данный момент я горд защищать цвета нашего клуба.
Почему трансферы россиян в Европу выходят неудачными
— За последние десять лет только Александр Головин успешно перешел в европейский клуб из России: в «Монако» россиянин стал основным футболистом. Почему все так грустно с переходами в Европу?
— Не могу даже предположить. Российские клубы были всегда конкурентоспособны в Европе. Например, взять ЦСКА и «Зенит», которые выигрывали еврокубки. В то время было множество игроков, которые играли в Европе: Билялетдинов, Жирков и так далее.
— Это была бронзовая сборная России.
— Да. А потом, наверное, пришло время, когда российские клубы стали конкурентоспособны в Европе и переходить куда-то не было смысла — разве что в топ-клуб, чтобы там играть. И постепенно эта тема сошла на нет. Российские клубы долго не выигрывали в еврокубках и не показывали себя. Головин успел уехать, а потом наступил 2022 год, после чего уезжать стало сложнее.
Если бы не то время, возможно, трансферов в Европу было бы больше. Сейчас все больше молодых игроков проявляют себя, и, может быть, благодаря этому в будущем будет больше трансферов.
— Тебе не кажется, что есть два фактора: первый — хорошие деньги, и второй — отсутствие спортивного голода. Вот две составляющие, которые мешают…
— Спортивный голод — это что?
— Это когда ты хочешь играть в сильной команде, добиваться больших результатов вопреки тем деньгам, которые ты можешь получать у себя на родине.
— Ну, каждый футболист, тем более молодой, хочет себя проявить в европейском чемпионате.
— Разве?
— Если бы было хорошее предложение, я думаю, да, 100%.
— А что значит хорошее предложение? Потому что очень часто эта фраза звучит как раз из уст твоих сверстников и поколения чуть старше.
— Если ты молодой игрок, который показывает себя в российском чемпионате, мало кто тебя отпустит в средний европейский клуб. Потому что такие команды, как правило, не имеют денег, которые запрашивают российские клубы за своих футболистов. Получается, что европейская топ-команда для хорошего российского игрока является практически единственной возможностью перейти в другой чемпионат.
А в таких клубах очень большая конкуренция. Перед тем как взять тебя, они рассмотрят еще сотню кандидатов на твою позицию и будут выбирать. И только если ты понравишься больше остальных, тебя возьмут. А средние клубы, в которых можно быть на виду у лучших, не могут заплатить за тебя те деньги, которые требует клуб.
— То есть хорошее предложение не только для игрока, но и для команды?
— А кто тебя отдаст за маленькие деньги? Ты нужен своему клубу, и только в случае выгодного предложения тебя могут отпустить.
— Есть история того же Сергея Пиняева. Мы прекрасно знаем, как в свое время он стажировался в «Манчестер Юнайтед». Нет ли ощущения, что молодые русские футболисты перетягивают этот момент с уходом?
— Я не могу за него отвечать. Думаю, если бы у него было конкретное предложение, он бы не отказался. Тем более в «Манчестер Юнайтед» — думаю, в такой ситуации клуб бы не сопротивлялся.
Почему не купил квартиру
— Ты говорил в интервью Sports, что копишь на квартиру. Неужели один из самых сильных игроков лиги до сих пор не может накопить на квартиру?
— Нет своей квартиры. Пока коплю.
— Это что за квартиру ты хочешь купить?
— Вы не думайте, что в России какие-то космические зарплаты. Я только начал свой футбольный путь, все идет своим чередом.
— Если не секрет, что ты купил на свою первую зарплату?
— На первую зарплату? Да ничего особенного. Я копил на телефон и купил себе айфон. Копил, когда еще в академии подписал первый контракт. Понятно, что деньги там были небольшие.
— В ЦСКА?
— Да, в ЦСКА.
— Предлагаю ввести в ChatGPT: «Придумай один интересный вопрос для полузащитника сборной России Матвея Кисляка». Сам нажимай Enter.
— Интересно.
— «Матвей, вы уже успели поиграть в больших матчах при заполненных трибунах. Что для вас важнее в такие моменты: услышать шум стадиона или, наоборот, уловить тишину внутри себя? И как это ощущение влияет на ваши решения на поле?».
— Классный вопрос. Прямо «хороший ChatGPT». Наверное, и то, и другое: заряд трибун тебя подстегивает так, что внутри все закипает. Эмоции непередаваемые. Ты можешь бежать не останавливаясь, особенно если играешь на домашнем стадионе, когда тебя гонят вперед. Но чтобы сконцентрироваться, нужно немного уединиться. Эти две составляющие вместе и дают очень большую силу.
О лимите на легионеров
— В ближайшее время должна решиться судьба нового лимита на легионеров. Все указывает на то, что его ужесточат. Считаешь ли ты, что в ЦСКА иностранцы занимают место россиян и это является большой проблемой?
— В ЦСКА больше половины стартового состава всегда россияне, и при этом у нас очень сильные иностранцы, которые действительно делают разницу. Не вижу, чтобы у нас кто-то занимал чужое место, потому что в клубе такая политика: если и играет иностранец, то он должен быть сильнее и реально делать разницу. Думаю, вы видите, что у нас сейчас именно такая философия.
— А что тебе нравится или не нравится в лимите на легионеров? Мы же знаем, что за последние десять лет он очень часто менялся.
— Да, безусловно, есть плюсы и минусы. Это все знают. Из плюсов — это шанс проявить себя молодым игрокам.
— Ты про опцию с доморощенными футболистами, которые должны быть в заявке каждого клуба?
— Нет, просто в целом про лимит на легионеров. Если будут ужесточать, то это шанс российским футболистам показать себя. Молодых футболистов будут больше подтягивать к основным составам. И, наверное, у нас появится больше молодых игроков, играющих на хорошем уровне.
Из минусов — в нашем чемпионате всегда были очень сильные легионеры, и рядом с ними ты прогрессировал, смотрел на них, что-то подмечал для себя, учился чему-то. И, безусловно, этого будет не хватать.
— Теряется ли в этом спортивный момент? Человек может оказываться на поле только из-за паспорта.
— Просто в команде будет меньше иностранцев, а все остальное останется прежним. Не будут подписывать каких-то людей, которые, по мнению клуба, не усилят состав, или спорных игроков. К легионерам будут относиться как к алмазам, тщательно выбирать, чтобы они действительно делали разницу. И тогда, я думаю, конкурентный и спортивный принцип сохранится. Тем более не только в нашем чемпионате есть лимит. В других чемпионатах как-то с этим справляются.
— По нашим подсчетам, за последние десять лет, сколько бы ни менялся лимит на легионеров, количество сыгранных минут у легионеров в процентном соотношении не падало и не росло. В конечном итоге все упрется в то, насколько качественные молодые футболисты растут в России?
— Ну да, безусловно. И, повторюсь, возможно, клубы будут подходить с большой ответственностью к выбору легионеров, если лимит ужесточат. Не будут везти их просто ради заполнения какой-то позиции.
— Положа руку на сердце: думаешь ли ты, что не попал бы в состав ЦСКА без жесткого лимита на легионеров? Я бы не согласился.
— Не могу сказать, что я бы не попал в ЦСКА именно из-за этого. Понятное дело, что и с таким лимитом пробиваются молодые российские игроки. И, наверное, хотят больше популяризировать эту тенденцию.
Мотивация игры в России
— Когда ты смотришь еврокубки, чемпионат Европы и мира, у тебя нет ощущения, что мы очень сильно отстаем в плане игры и качества футболистов?
— Мне кажется, сложно сравнивать, когда ты просто смотришь футбол… И это неправильно. Надо сравнивать в очных встречах.
— Наверняка детская мечта — сыграть в Лиге чемпионов, сыграть в футболке сборной России. Но пока есть только товарищеские матчи. Не влияет ли это как-то на мотивацию?
— Нет, на мотивацию это точно не влияет. Если ты профессиональный футболист, ты не должен искать ее вовне. У тебя и так должна быть мотивация выходить на каждую игру, будь то товарищеская, официальная, чемпионат мира, Лига чемпионов или просто матч внутреннего чемпионата. Не думаю, что нужно разделять матчи или соперников. Поэтому на мотивацию это точно не влияет — ты с самого детства стремишься оказаться здесь. И начать жаловаться, что нет Лиги чемпионов и официальных матчей за сборную, — это точно не про меня.
Может быть, кто-то так и думает, но считаю, что таких игроков практически нет. И даже просто носить майку сборной России — это уже огромная ответственность. Даже в товарищеских матчах. Ты с самого детства к этому шел.
— Что для тебя уже будет признаком успешной футбольной карьеры?
— Не знаю, я максималист. И если достигну своей конечной цели, тогда это будет успешная карьера. Но в любом случае оценивать, успешная она или нет, я буду после ее завершения.
— Цель-то, если не ошибаюсь, сыграть на чемпионате мира по футболу?
— Ну, желательно выиграть.
— Это мечта.
— Да. Сыграть на чемпионате мира и сыграть за сильнейшую команду Европы.
— Какая твоя главная нефутбольная слабость?
— Тяжело сказать.
— Есть люди, которые от Counter Strike не могут отлипнуть.
— Именно таких соблазнов у меня нет. Я не могу сказать, что в этом слабость.
— Рилсы листаешь, не можешь остановиться?
— Тоже нет. Могу, конечно, полистать, но и остановиться могу. Возможно, дело в каких-то чертах характера, в человеческих качествах. Например, мне сложно отказывать людям, а иногда нужно говорить нет. Иногда нужно фильтровать то, о чем просят. А мне сложно отказывать людям, когда они обращаются с просьбой. Такой человек.
Я склонен доверять всем. Наверное, в этом есть риск, можно наступить на грабли, особенно когда ты более известен, чем я сейчас. В будущем, дай бог, у меня все получится, я буду прогрессировать. И из-за этого доверия мне может быть сложнее, можно обжечься.
Как переживает неудачи
— А ты умеешь отвлекаться от футбола? Я знаю двух очень крутых футболистов, которым со временем это мешало и им приходилось это преодолевать.
— Я понимаю, что надо отвлекаться от футбола. И понятно, что ты не можешь 24/7 жить этим — это психологически очень тяжело. После неудачных матчей долго загоняюсь.
— Долго — это сколько?
— Ну, ночь и следующий день, наверное, тоже хожу с таким настроением. Потом через день может отпустить. И то — все равно прокручиваешь какие-то эпизоды и думаешь: «Камон, как я не смог это сделать?» Или что-нибудь такое. И это может доходить до двух-трех дней.
— Если тренер разбирает эту ситуацию, становится легче или наоборот?
— Тяжело смотреть на эпизод, в котором ты допустил ошибку. Но необходимо проанализировать его, чтобы подобное не повторилось в будущем.
— Ты много смотришь матчей, анализируешь их и даже делился своим видением, например, роли полузащитника как в России, так и в Европе. Можно ли посчитать, сколько матчей ты смотришь в неделю?
— Точно посчитать нельзя. Иногда я не смотрю целые матчи, а смотрю нарезки или обзоры. Могу посмотреть старые или новые нарезки, могу посмотреть целый матч. Поэтому нет такого, чтобы я смотрел строго определенное количество матчей. Если у меня есть планы и идет какой-то футбольный матч, я не отменяю планы, чтобы посмотреть его. Но если у меня есть время и интересную игру показывают по телевизору или на какой-то платформе, то, конечно, я ее смотрю.
— Анализируешь футбол, когда смотришь?
— Я уже говорил, что в детстве просто смотрел футбол, наслаждался им, а сейчас уже все равно анализирую какие-то действия игроков на своей позиции, пытаюсь подмечать что-то и использовать в своей игре.
— Конспекты не ведешь?
— Нет, не конспектирую. И поэтому сейчас другое чуть-чуть видение.
— Кто главные друзья в клубе?
— Наверное, с молодыми больше всего общаюсь. Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Миша Рядно. И, наверное, Ваня Обляков, Игорь Дивеев, Тамерлан Мусаев. Вот такой у нас круг общения.
— А в сборной?
— Да вся армейская бригада. Так у всех: когда приезжаешь в сборную, больше общаешься с одноклубниками.
— То есть с какими-то отдельными…
— Я бы так не сказал. В сборной ты в любом случае общаешься со всеми: сидишь за столом в столовой, разговариваешь на поле, просто где-то пересекаешься и общаешься. Но ты понимаешь, что со своими одноклубниками ты часто видишься, всегда на связи. А с ребятами из других клубов просто встречаешься в сборной. Конечно, вам есть что рассказать друг другу, но связь все равно крепче с армейцами.
— С Валерием Георгиевичем как работается? Насколько тебе комфортно и что это тебе дает?
— Очень комфортно. Все потрясающе. Я уже говорил, что у этого человека особенная аура. И просто находиться рядом с ним — это уже очень хорошо.
— Ты можешь вспомнить какой-то полезный игровой совет от него?
— Я пока не так много с ним поработал, всего три-четыре матча. Поэтому чего-то особенного пока и нет. Понятное дело, он подсказывал мне тактические моменты, особенно когда я вышел в стартовом составе против белорусов. В основном это была критика по важным моментам, не более.
Блиц-опрос
— Получать миллион евро в год, но сидеть весь сезон в запасе — норм или стрем?
— Стрем.
— Получать зарплату в криптовалюте?
— Не знаю… Стрем.
— Отказаться от перехода в средний европейский клуб из топ-5 ради бонуса (подписной, новый контракт) в РПЛ?
— Стрем.
— Участвовать в рекламной съемке вместо тренировки?
— Стрем.
— Объявить об уходе из команды через соцсети?
— Стрем.
— Перевести призовые родителям, чтобы не потратил сам?
— Норм.
— Скрывать зарплату от жены или девушки?
— Наверное, если это жена, то стрем точно. А если девушка, то зависит от того, сколько вы вместе. Если вы только познакомились, то, наверное, норм. А если вы уже вместе какое-то время и полностью ей доверяете, то скрывать — стрем.
— Напихать ветерану клуба за неточный пас?
— Стрем, точно стрем. Очень опасно.
— Акинфеев часто пихает?
— Достаточно. Не могу сказать, что часто, но просто так никогда не пихнет тебя. Только если есть за что.