Марио Фернандес объяснил, почему объявил о завершении карьеры с аккаунта жены

Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
7.60
П2
20.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.21
П2
2.05
Футбол. Испания
15:00
Жирона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.92
П2
4.37
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.12
П2
2.43
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.33
П2
5.00
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.06
П2
2.11
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
8.60
X
7.00
П2
1.32
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.72
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
16:45
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.50
П2
2.59
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.45
П2
2.25
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.44
П2
2.33
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.17
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.33
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.01
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.55
П2
1.75
Футбол. Испания
17:15
Реал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.33
П2
14.25
Футбол. Франция
18:00
Нант
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.54
П2
2.06
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.18
П2
1.55
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.25
П2
2.31
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.20
П2
4.00
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.09
П2
3.28
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.05
П2
5.52
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.65
П2
2.31
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.70
П2
1.83
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.47
П2
3.76
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.11
П2
2.46
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Марио Фернандес объяснил, почему объявил о завершении карьеры с аккаунта жены

Бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, почему в качестве площадки для объявления о завершении карьеры использовал аккаунт своей жены в социальной сети.

Источник: Чемпионат.com

«Я сообщил о завершении карьеры на странице моей жены Марьяны, потому что у меня нет аккаунта в “Инстаграме”*. Меня вообще нет в социальных сетях», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере натурализованного бразильца остался «Зенит», который он покинул в июле 2024 года.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.