Марио Фернандес объяснил, почему объявил о завершении карьеры с аккаунта жены

«Я сообщил о завершении карьеры на странице моей жены Марьяны, потому что у меня нет аккаунта в “Инстаграме”*. Меня вообще нет в социальных сетях», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере натурализованного бразильца остался «Зенит», который он покинул в июле 2024 года.
