РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Динамо» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала три решения арбитра Егора Егорова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча состоялась 13 сентября и завершилась со счетом 2:2.
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам: из-за нарушения правил на 17‑й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушения правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника, а также двух нарушений в штрафной площади соперника на Ливае Гарсии на 46‑й минуте со стороны «динамовцев» Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.
ЭСК единогласно поддержала все три решения Егорова: двум неназначенным пенальти и засчитанным голом в ворота «Спартака».
«Динамо» набрало девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 12 очками расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Спартак» 21 сентября примет самарские «Крылья Советов», подопечные Валерия Карпина в тот же день в гостях сыграют с «Оренбургом».