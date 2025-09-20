РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Динамо» — «Спартак»

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам: из-за нарушения правил на 17‑й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушения правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника, а также двух нарушений в штрафной площади соперника на Ливае Гарсии на 46‑й минуте со стороны «динамовцев» Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.