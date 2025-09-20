Марио Фернандес поделился планами на будущее после завершения игровой карьеры

Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
0
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Первая лига
перерыв
Челябинск
1
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.35
П2
7.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.40
П2
34.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
5.25
П2
1.20
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.07
П2
4.58
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.98
П2
2.16
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.09
П2
4.40
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.60
X
6.40
П2
1.38
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.69
П2
2.81
Футбол. Премьер-лига
16:45
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.55
П2
2.55
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.75
П2
3.15
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.41
П2
2.27
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.39
П2
2.41
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.71
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.33
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.01
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.55
П2
1.75
Футбол. Испания
17:15
Реал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.32
П2
14.00
Футбол. Франция
18:00
Нант
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.54
П2
2.06
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.24
П2
1.55
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.75
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.30
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.20
П2
3.95
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.09
П2
3.28
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.03
П2
5.60
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.30
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.70
П2
1.83
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.47
П2
3.76
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.11
П2
2.45
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.56
П2
3.05
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Марио Фернандес поделился планами на будущее после завершения игровой карьеры

Бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

Источник: Чемпионат.com

«Посмотрим, что будет дальше. Я всегда прошу Всевышнего направить меня, подсказать, что я должен делать. В любом случае я хотел бы работать в футболе. Ещё не знаю кем — главным тренером, ассистентом или спортивным директором. На всё воля божья», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Фернандес объявил о завершении карьеры вчера, 19 сентября. Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере натурализованного бразильца остался «Зенит», который он покинул в июле 2024 года. Вместе со сборной России Фернандес дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира—2018.