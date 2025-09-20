Форвард «Спартака» Угальде — об ужесточении лимита: «Нужно будет выложиться на 100%, чтобы остаться в составе»

«Да, я слышал о новом лимите на легионеров, но это не мое дело, я не могу на это повлиять. Не беспокоюсь ли я за свое место на поле в связи с грядущими изменениями? Я буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%, и я это сделаю», — заявил Угальде в интервью Metaratings.ru.