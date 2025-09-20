«Акрон» прервал серию из четырех поражений в РПЛ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:2. В составе «Акрона» мячи забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У «Рубина» голами отметились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).
«Акрон» с семью очками занимает 14-ю строчку в таблице Российской премьер-лиги. Тольяттинская команда не может выиграть на протяжении пяти матчей чемпионата, у ступив в четырех предыдущих встречах. «Рубин» (15) располагается на пятом месте.
В следующем туре «Акрон» 27 сентября сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. В тот же день «Рубин» проведет выездной матч с московским «Локомотивом».
Заур Тедеев
Рашид Рахимов
Дмитрий Пестряков
(Стефан Лончар)
37′
Кристиян Бистрович
(Стефан Лончар)
50′
Мирлинд Даку
(Угочукву Иву)
54′
Жак-Жюльен Сиве
86′
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
22
Артем Дзюба
7
Эдгар Севикян
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
7′
15
Стефан Лончар
43′
59′
26
Родриго Эшковал
17
Солтмурад Бакаев
18′
83′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
12
Андерсон Арройо
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
42′
6
Угочукву Иву
67′
43
Жак-Жюльен Сиве
10
Мирлинд Даку
70
Дмитрий Кабутов
85′
19
Олег Иванов
77
Александр Юкич
53′
30
Антон Швец
90′
98
Никита Лобов
22
Велдин Ходжа
53′
99
Дардан Шабанхаджай
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти