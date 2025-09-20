«Акрон» прервал серию из четырех поражений в РПЛ

«Акрон» с семью очками занимает 14-ю строчку в таблице Российской премьер-лиги. Тольяттинская команда не может выиграть на протяжении пяти матчей чемпионата, у ступив в четырех предыдущих встречах. «Рубин» (15) располагается на пятом месте.