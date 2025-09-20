Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Ренн
2
П1
90.00
X
17.00
П2
1.05
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
П1
2.69
X
3.75
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
П1
3.40
X
3.27
П2
2.27
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
П1
1.93
X
4.20
П2
3.85
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
П1
2.50
X
2.88
П2
3.25
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
П1
1.73
X
3.50
П2
5.00
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
П1
7.25
X
3.80
П2
1.60
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
П1
3.20
X
3.65
П2
2.30
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
П1
4.70
X
3.68
П2
1.84
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
П1
2.11
X
3.50
П2
3.74
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
П1
3.42
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
П1
2.35
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
«Акрон» прервал серию из четырех поражений в РПЛ

«Акрон» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу.

Источник: ФК "Акрон"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:2. В составе «Акрона» мячи забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У «Рубина» голами отметились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).

«Акрон» с семью очками занимает 14-ю строчку в таблице Российской премьер-лиги. Тольяттинская команда не может выиграть на протяжении пяти матчей чемпионата, у ступив в четырех предыдущих встречах. «Рубин» (15) располагается на пятом месте.

В следующем туре «Акрон» 27 сентября сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. В тот же день «Рубин» проведет выездной матч с московским «Локомотивом».

Акрон
2:2
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
20.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Рашид Рахимов
Голы
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Стефан Лончар)
37′
Кристиян Бистрович
(Стефан Лончар)
50′
Рубин
Мирлинд Даку
(Угочукву Иву)
54′
Жак-Жюльен Сиве
86′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
22
Артем Дзюба
7
Эдгар Севикян
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
7′
15
Стефан Лончар
43′
59′
26
Родриго Эшковал
17
Солтмурад Бакаев
18′
83′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
12
Андерсон Арройо
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
42′
6
Угочукву Иву
67′
43
Жак-Жюльен Сиве
10
Мирлинд Даку
70
Дмитрий Кабутов
85′
19
Олег Иванов
77
Александр Юкич
53′
30
Антон Швец
90′
98
Никита Лобов
22
Велдин Ходжа
53′
99
Дардан Шабанхаджай
Статистика
Акрон
Рубин
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
4
4
Угловые
1
4
Фолы
20
18
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти