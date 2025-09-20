«Локомотив» вдесятером упустил победу в матче с «Динамо» Мх, пропустив на 90+5-й минуте

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.40
П2
6.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.40
П2
1.88
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.80
П2
2.28
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Локомотив» вдесятером упустил победу в матче с «Динамо» Мх, пропустив на 90+5-й минуте

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив».

Источник: ФК «Локомотив»

Команды играли на стадионе стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 54-й минуте. Его автором стал нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев. На 90+5-й минуте форвард махачкалинцев Миро сравнял счёт.

Отметим, что на 67-й минуте Бакаев получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

После этой победы в игры «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
20.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Михаил Галактионов
Голы
Динамо Мх
Миро
90′
Локомотив
Зелимхан Бакаев
55′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
5
Джемал Табидзе
57′
99
Муталип Алибеков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
3
Имадеддин Аззи
46′
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
90′
28
Сердер Сердеров
77
Темиркан Сундуков
80′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
53
Шамиль Гаджиев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
24′
65′
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
40′
23
Сесар Монтес
4′
6
Дмитрий Баринов
90′
25
Данил Пруцев
3
Лукас Фассон
75′
2
Кристиан Рамирес
19
Александр Руденко
82′
90
Данила Годяев
10
Дмитрий Воробьев
79′
82′
27
Николай Комличенко
Статистика
Динамо Мх
Локомотив
Желтые карточки
1
6
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
7
3
Угловые
1
2
Фолы
12
22
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти