«Локомотив» вдесятером упустил победу в матче с «Динамо» Мх, пропустив на 90+5-й минуте

Команды играли на стадионе стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
Первый гол в матче был забит на 54-й минуте. Его автором стал нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев. На 90+5-й минуте форвард махачкалинцев Миро сравнял счёт.
Отметим, что на 67-й минуте Бакаев получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.
После этой победы в игры «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.
Хасанби Биджиев
Михаил Галактионов
Миро
90′
Зелимхан Бакаев
55′
27
Давид Волк
5
Джемал Табидзе
57′
99
Муталип Алибеков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
3
Имадеддин Аззи
46′
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
90′
28
Сердер Сердеров
77
Темиркан Сундуков
80′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
53
Шамиль Гаджиев
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
24′
65′
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
40′
23
Сесар Монтес
4′
6
Дмитрий Баринов
90′
25
Данил Пруцев
3
Лукас Фассон
75′
2
Кристиан Рамирес
19
Александр Руденко
82′
90
Данила Годяев
10
Дмитрий Воробьев
79′
82′
27
Николай Комличенко
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти