«Локомотив» поразил ничейный вирус. Бакаев забил и удалился, а махачкалинское «Динамо» спас новичок из Анголы

В последнее время дела у «Локомотива» идут не лучшим образом. Всплески — исключительно кубковые в виде двух побед над «Акроном», тогда как в чемпионате команду Михаила Галактионова поразил ничейный вирус. У железнодорожников набралось четыре мирных исхода подряд, причем дома они упускали перевес в два мяча над «Ростовом» (3:3) и «Крыльями Советов» (2:2), а в гостях — отыгрывались в концовках в Калининграде и Грозном.
Так себе вводные перед встречей с махачкалинским «Динамо», которое дома в этом сезоне не проигрывало и способно создать серьезные проблемы любому сопернику. Плюс — были вопросы к состоянию поля в Каспийске. Для «Локо» это, кстати, не что-то новое. В конце февраля железнодорожники играли здесь в Кубке России после обрушившихся на Дагестан аномальных снегопадов. Теперь — после нескольких дней сильнейших дождей, которые затапливали улицы в Махачкале и подтапливали дома в населенных пунктах республики.
Это не могло не сказаться на качестве газона на «Анжи Арене», хотя сейчас он выглядит гораздо лучше, чем на старте сезона. Отсюда — обилие единоборств и технический брак, как у Бакаева, который поскользнулся в момент приема передачи и попал мячом себе в руку. И вполне логичным выглядело стремление обеих команд чаще атаковать с дальней дистанции. Причем Мастури не смутило даже расстояние порядка тридцати метров до цели, и после его атаки мяч на сантиметры разминулся с дальним углом. А до этого Волка напряг неприятным ударом Батраков.
Если же говорить о каких-то комбинациях, то самая интересная в первые 45 минут родилась после диагонали Сильянова через половину поля. Руденко, не дав мячу опуститься на газон, с лета переправил его к площади ворот, но на завершение чуть-чуть не успел Воробьев. Вот, собственно, и все заслуживавшие внимания события, поэтому нули на табло полностью соответствовали происходившему на поле. Этой игре был жизненно необходим гол, и он состоялся вскоре после начала второго тайма.
Говоря о результативной комбинации «Локо», стоит во второй раз за несколько дней отметить действия Лукаса Фассона на позиции левого защитника. В кубковой встрече с «Акроном» бразилец отметился голевой передачей на Комличенко. Сейчас, выполнив забегание под передачу Батракова, выдал пас в центр штрафной, откуда со второй попытки мяч в верхний угол отправил Бакаев. Правда, спустя десять минут Зелимхан серьезно осложнил своей команде жизнь. В не требовавшей того ситуации на бровке сфолил на Табидзе и оставил гостей в меньшинстве.
Причем этим проблемы красно-зеленых не ограничились — Галактионову пришлось экстренно менять получившего травму Фассона на Рамиреса. Главная же драма вечера — решение Василия Казарцева назначить пенальти на первой добавленной минуте. Так был оценен фол Батракова, который толкнул в спину Хоссейннеджада. Однако ВАР быстро исправил ошибку, так как нарушение случилось у линии штрафной, а не внутри нее. Только это не спасло гостей от пятой по счету ничьей, потому что стандарт выполнялся из почти идеальной для бьющего позиции.
Мастури не стал ничего придумывать, пробив на силу, а к отраженному Митрюшкиным мячу первым успел Миро. Потрясающий дебют в РПЛ 22-летнего ангольского форварда, который прежде выступал в Португалии. В середине недели Хасанби Биджиев дал новичку чуть более получаса в кубковой игре, а сейчас — столько же в чемпионате. «Динамо» осталось непобедимым дома, тогда как «Локо» не выдерживает взятый на старте темп. Пять подряд ничьих — это десять потерянных очков.
Хасанби Биджиев
Михаил Галактионов
Миро
90′
Зелимхан Бакаев
55′
27
Давид Волк
5
Джемал Табидзе
57′
99
Муталип Алибеков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
3
Имадеддин Аззи
46′
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
90′
28
Сердер Сердеров
77
Темиркан Сундуков
80′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
53
Шамиль Гаджиев
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
24′
65′
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
40′
23
Сесар Монтес
4′
6
Дмитрий Баринов
90′
25
Данил Пруцев
3
Лукас Фассон
75′
2
Кристиан Рамирес
19
Александр Руденко
82′
90
Данила Годяев
10
Дмитрий Воробьев
79′
82′
27
Николай Комличенко
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти