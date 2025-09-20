«Локомотив» поразил ничейный вирус. Бакаев забил и удалился, а махачкалинское «Динамо» спас новичок из Анголы

Это не могло не сказаться на качестве газона на «Анжи Арене», хотя сейчас он выглядит гораздо лучше, чем на старте сезона. Отсюда — обилие единоборств и технический брак, как у Бакаева, который поскользнулся в момент приема передачи и попал мячом себе в руку. И вполне логичным выглядело стремление обеих команд чаще атаковать с дальней дистанции. Причем Мастури не смутило даже расстояние порядка тридцати метров до цели, и после его атаки мяч на сантиметры разминулся с дальним углом. А до этого Волка напряг неприятным ударом Батраков.