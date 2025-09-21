Эдуард Мор: постоянные удаления Станковича против политики «Спартака», всем это мешает

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о месячной дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
В дерби с московским «Динамо» (2:2) Станкович получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова. 19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
«Со Станковичем непростая ситуация. Сегодняшнее руководство “Спартака” с первых дней работы постаралось освободить клуб от скандалов. Сейчас такое время, когда много информации и всё быстро забывается, но совсем недавно “Спартак” ассоциировался с какими-то интригами и скандалами. То есть “Спартак” не влезает ни в какие скандалы — только спортивная часть.
Постоянные удаления Станковича так сильно не влияют, но это против политики «Спартака». Всем это мешает и никто этого не хочет. Конечно, самое главное — результат. Всплески есть, но в целом команда топчется на одном месте. Полнейшая загадка, почему «Спартак» в матчах выглядит так по-разному«, — сказал Мор в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.
После восьми туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.