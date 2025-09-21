Карпин объяснил отсутствие Тюкавина в основном составе на матч с «Оренбургом»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.75
П2
1.80
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.22
П2
2.80
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.35
П2
2.26
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.32
П2
2.22
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.09
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.13
X
3.69
П2
1.77
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.37
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.42
П2
3.55
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.80
П2
5.30
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.35
П2
4.80
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.89
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.10
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.48
П2
15.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Карпин объяснил отсутствие Тюкавина в основном составе на матч с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 9-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», а также ответил, почему нападающий бело-голубых Константин Тюкавин остался в запасе, несмотря на возвращение на поле после травмы.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 9-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», а также ответил, почему нападающий бело-голубых Константин Тюкавин остался в запасе, несмотря на возвращение на поле после травмы.

— На какие сильные и слабые стороны «Оренбурга» вы ориентировались при подготовке к матчу?

— «Оренбург» обычно играет дома очень агрессивно и интенсивно. Поэтому больше всего обращали внимание на это.

— Тюкавин в запасе после своего возвращения.

— Тюкавин вернулся, но у него есть ограничения на игры на искусственном газоне. Не совсем для него это хорошо. Посмотрим, как будет складываться игра, но 90 или 45 минут — точно нет, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2024 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ сезона-2025/2026 со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

