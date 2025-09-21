Угальде впервые забил в нынешнем сезоне РПЛ — в 9-м туре с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде впервые отметился забитым мячом в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Это произошло в матче 9-го тура с «Крыльями Советов». При этом футболист оформил дубль в этой игре.