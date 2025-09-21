Ричмонд
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» дома обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». «Крылья Советов» вели после первого тайма благодаря голу Владимира Игнатенко (7-я минута). Хозяевам волевую победу принес дубль Манфреда Угальде (52, 71).

«Спартак» проводил матч без главного тренера Деяна Станковича, который ранее получил дисквалификацию на один месяц от всех соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

19-летний Игнатенко стал самым молодым игроком «Крыльев» в XXI веке, который забивал «Спартаку» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на десятой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» дома сыграют с московским «Динамо» 26 сентября, «Спартак» примет «Нижний Новгород» 28 сентября.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Магомед Адиев
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Наиль Умяров)
52′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
70′
Крылья Советов
Владимир Игнатенко
(Иван Олейников)
6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
88′
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
37′
27
Игорь Дмитриев
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
46′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
4
Александр Джику
79′
6
Срджан Бабич
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
3
Томас Галдамес
65′
2
Кирилл Печенин
21
Дмитрий Иванисеня
72′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
9
Алексей Сутормин
91
Владимир Игнатенко
72′
26
Джимми Марин
19
Иван Олейников
65′
11
Амар Рахманович
Статистика
Спартак
Крылья Советов
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
9
1
Угловые
13
2
Фолы
15
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти