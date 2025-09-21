«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» дома обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». «Крылья Советов» вели после первого тайма благодаря голу Владимира Игнатенко (7-я минута). Хозяевам волевую победу принес дубль Манфреда Угальде (52, 71).
«Спартак» проводил матч без главного тренера Деяна Станковича, который ранее получил дисквалификацию на один месяц от всех соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
19-летний Игнатенко стал самым молодым игроком «Крыльев» в XXI веке, который забивал «Спартаку» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на десятой строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» дома сыграют с московским «Динамо» 26 сентября, «Спартак» примет «Нижний Новгород» 28 сентября.
Деян Станкович
Магомед Адиев
Манфред Угальде
(Наиль Умяров)
52′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
70′
Владимир Игнатенко
(Иван Олейников)
6′
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
88′
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
37′
27
Игорь Дмитриев
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
46′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
4
Александр Джику
79′
6
Срджан Бабич
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
3
Томас Галдамес
65′
2
Кирилл Печенин
21
Дмитрий Иванисеня
72′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
9
Алексей Сутормин
91
Владимир Игнатенко
72′
26
Джимми Марин
19
Иван Олейников
65′
11
Амар Рахманович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
