Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
7.43
X
2.95
П2
1.87
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Балтика
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.25
П2
3.73
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Унион Б
4
Все коэффициенты
П1
98.00
X
18.00
П2
1.06
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.33
П2
2.28
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.71
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.76
П2
3.75
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.90
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.83
П2
5.30
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.16
П2
11.50
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Тренер «Спартака» Сакич: несогласие с судейскими решениями не приводит ни к чему хорошему

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о работе арбитров в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Мы в клубе разговариваем, обсуждаем все моменты. Несогласие с судейскими решениями ни к чему хорошему не приводит, сегодня мы были спокойнее. В матче с “Крыльями” были судейские моменты, в которые можно углубиться. Но делать этого мы не будем: давайте оставим судей в покое и поговорим о футболе», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.