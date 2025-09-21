Тренер «Спартака» Сакич объяснил замену Мартинса в матче с «Крыльями Советов»

«Замена Мартинса в матче с “Крыльями Советов” обусловлена тем, что физически он не был полностью готов. У него есть проблемы физического характера, он не может набрать форму. Но Кристофер полностью отдаётся, мы ему благодарны. Схожая ситуация была у Литвинова, Зобнина. Они все не в оптимальной физической форме, но выполнили всё, что мы просили на поле. Это показывает единство команды», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.