Нападающий «Спартака» Угальде прокомментировал дубль в ворота «Крыльев Советов»

«Мы очень хорошо провели второй тайм, с большой энергией. Думаю, что это позволило мне забить два года. Эта энергия и слаженная работа всей команды. Я забиваю головой за счёт выбор позиции. Сегодня я расположился между двумя игроками соперника, а подача была прекрасной.



Моё игровое время определяет тренер. Со своей стороны я всегда должен быть готов и помочь команде, когда это нужно», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.