Защитник «Спартака» Литвинов: тяжело, когда владеешь инициативой, а забивает соперник

«Самое важное, что выиграли. Понятно, что в первом тайме не реализовали свой один момент. Всегда тяжело, когда владеешь инициативой, а соперник забивает свой единственный момент. Уже потом мы пытались вскрыть эту низкую оборону. В целом все ребята — молодцы. На второй тайм вышли энергично и забили быстрый гол. После этого мяча появился напор. Уже после игры будет разбор, будем смотреть, что было не так», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.