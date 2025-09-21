Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Атлетико
0
П1
7.00
X
2.95
П2
1.87
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
3.05
X
2.25
П2
3.73
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Унион Б
4
П1
86.00
X
18.00
П2
1.06
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
П1
3.40
X
3.36
П2
2.30
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
П1
2.21
X
3.35
П2
3.70
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
П1
2.06
X
3.76
П2
3.75
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
П1
1.57
X
4.80
П2
5.90
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
П1
2.55
X
3.34
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
П1
2.75
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
П1
2.00
X
3.29
П2
4.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
П1
1.61
X
4.83
П2
5.30
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
П1
1.34
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
П1
1.31
X
6.16
П2
11.50
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
Литвинов — о Станковиче: первый раз слышу, чтобы тренера дисквалифицировали на месяц

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

В первом матче, который пропускал наставник красно-белых, москвичи победили «Крылья Советов» со счётом 2:1 в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Что касается дисквалификации Станковича, не мы выбираем количество матчей. В первый раз слышу, чтобы тренера дисквалифицировали на месяц. Но у нас разбирающиеся люди, пусть они и решают», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, Контрольно‑дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) принято решение дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).