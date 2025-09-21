«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.65
П2
3.77
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.40
П2
6.25
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.15
П2
2.40
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
7.20
X
2.25
П2
2.38
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.50
П2
5.80
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.34
П2
2.93
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.30
П2
4.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.83
П2
5.25
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.02
П2
10.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.13
П2
11.50
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

После восьми матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре краснодарская команда победила «Акрон» (2:1), а «Зенит» в гостях сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (0:0).

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше