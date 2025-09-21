Валерий Карпин высказался о турнирном положении московского «Динамо»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.80
П2
3.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.60
П2
12.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.00
П2
1.45
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.50
П2
74.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
1
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
9.75
X
1.27
П2
16.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.00
П2
10.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.24
П2
11.50
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Валерий Карпин высказался о турнирном положении московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал турнирное положение бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге после девяти проведённых матчей.

Источник: Чемпионат.com

Команда располагается на восьмом месте в таблице.

«Позитив даёт скорее не место в таблице, а последние игры с точки зрения результата — и кубковый матч с “Сочи” и даже со “Спартаком”. Если убрать, как и сегодня, необязательные пропущенные голы, то будет ещё лучше», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

В среду, 17 сентября, «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победа над «Оренбургом» (3:1) в 9-м туре РПЛ позволила команде подняться на седьмое место в таблице. Позднее «Спартак» обошёл «Динамо», победив «Крылья Советов» (2:1).

Оренбург
1:3
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Валерий Карпин
Голы
Оренбург
Максим Савельев
90+9′
Динамо
Эль Мехди Маухуб
57′
Максим Осипенко
85′
Ульви Бабаев
(Бителло)
90+7′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
44
Анри Чичинадзе
45+2′
38
Артем Касимов
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
9
Максим Савельев
26
Эмил Ценов
62′
88
Николай Косерик
18
Фахд Муфи
74′
7
Эмирджан Гюрлюк
33
Ираклий Квеквескири
22′
62′
8
Владислав Камилов
57
Евгений Болотов
86′
29
Владан Бубанья
85
Иван Игнатьев
62′
16
Хорди Томпсон
Динамо
99
Андрей Лунев
44
Антонио Диас Рубенс
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
4
Хуан Хосе Касерес
77′
90′
30
Дмитрий Александров
74
Даниил Фомин
28′
90′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
67′
2
Николас Маричаль
33
Иван Сергеев
90′
88
Виктор Окишор
14
Эль Мехди Маухуб
67′
17
Ульви Бабаев
Статистика
Оренбург
Динамо
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
1
6
Угловые
5
5
Фолы
17
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти