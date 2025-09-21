Валерий Карпин высказался о турнирном положении московского «Динамо»

Команда располагается на восьмом месте в таблице.
«Позитив даёт скорее не место в таблице, а последние игры с точки зрения результата — и кубковый матч с “Сочи” и даже со “Спартаком”. Если убрать, как и сегодня, необязательные пропущенные голы, то будет ещё лучше», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».
В среду, 17 сентября, «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победа над «Оренбургом» (3:1) в 9-м туре РПЛ позволила команде подняться на седьмое место в таблице. Позднее «Спартак» обошёл «Динамо», победив «Крылья Советов» (2:1).
Владимир Слишкович
Валерий Карпин
Максим Савельев
90+9′
Эль Мехди Маухуб
57′
Максим Осипенко
85′
Ульви Бабаев
(Бителло)
90+7′
1
Богдан Овсянников
44
Анри Чичинадзе
45+2′
38
Артем Касимов
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
9
Максим Савельев
26
Эмил Ценов
62′
88
Николай Косерик
18
Фахд Муфи
74′
7
Эмирджан Гюрлюк
33
Ираклий Квеквескири
22′
62′
8
Владислав Камилов
57
Евгений Болотов
86′
29
Владан Бубанья
85
Иван Игнатьев
62′
16
Хорди Томпсон
99
Андрей Лунев
44
Антонио Диас Рубенс
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
4
Хуан Хосе Касерес
77′
90′
30
Дмитрий Александров
74
Даниил Фомин
28′
90′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
67′
2
Николас Маричаль
33
Иван Сергеев
90′
88
Виктор Окишор
14
Эль Мехди Маухуб
67′
17
Ульви Бабаев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти