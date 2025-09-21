Вернувшийся в РПЛ клуб побил 24-летний рекорд

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и продлила беспроигрышную серию на старте турнира до девяти матчей.
Игра прошла в Калининграде и закончилась без забитых мячей.
«Балтика» побила рекорд по длительности серии без проигрышей среди вышедших в высший дивизион клубов, который принадлежал саратовскому «Соколу» — в 2001 году он набирал очки в восьми матчах подряд, отмечает Opta.
«Балтика» в прошлом сезоне досрочно победила в Первой лиге и вернулась в РПЛ спустя год после вылета.
После девяти туров без поражений в РПЛ идут только «Балтика» и «Локомотив», которые занимают, соответственно, второе и третье места в таблице. У «Ростова» 11-е место.
В десятом туре «Ростов» примет «Краснодар» 27 сентября, а «Балтика» на следующий день сыграет в Москве с ЦСКА.
Андрей Талалаев
Джонатан Альба
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
74′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
56′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
81′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
56′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
56′
90
Чиносо Оффор
10
Илья Петров
90′
39
Кирилл Степанов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
53′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
90+5′
9
Мохаммад Мохеби
22
Давид Семенчук
23′
46′
3
Умар Сако
7
Роналдо
80′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
80′
87
Андрей Лангович
69
Егор Голенков
73′
99
Тимур Сулейманов
82′
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти