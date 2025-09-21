Ричмонд
Вернувшийся в РПЛ клуб побил 24-летний рекорд

«Балтика» сыграла нулевую ничью с «Ростовом» и продлила серию без поражений до девяти матчей — это новый рекорд для команд, вышедших в топ-дивизион чемпионата России. Калининградцы идут вторыми в РПЛ.

Источник: ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и продлила беспроигрышную серию на старте турнира до девяти матчей.

Игра прошла в Калининграде и закончилась без забитых мячей.

«Балтика» побила рекорд по длительности серии без проигрышей среди вышедших в высший дивизион клубов, который принадлежал саратовскому «Соколу» — в 2001 году он набирал очки в восьми матчах подряд, отмечает Opta.

«Балтика» в прошлом сезоне досрочно победила в Первой лиге и вернулась в РПЛ спустя год после вылета.

После девяти туров без поражений в РПЛ идут только «Балтика» и «Локомотив», которые занимают, соответственно, второе и третье места в таблице. У «Ростова» 11-е место.

В десятом туре «Ростов» примет «Краснодар» 27 сентября, а «Балтика» на следующий день сыграет в Москве с ЦСКА.

Балтика
0:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Джонатан Альба
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
74′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
56′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
81′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
56′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
56′
90
Чиносо Оффор
10
Илья Петров
90′
39
Кирилл Степанов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
53′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
90+5′
9
Мохаммад Мохеби
22
Давид Семенчук
23′
46′
3
Умар Сако
7
Роналдо
80′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
80′
87
Андрей Лангович
69
Егор Голенков
73′
99
Тимур Сулейманов
82′
Статистика
Балтика
Ростов
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
2
Угловые
1
3
Фолы
25
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти