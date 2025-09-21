Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с «Балтикой» в 9-м туре РПЛ

«Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый. В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше, были моменты на половине поля соперника. Во втором тайме было мало моментов», — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».