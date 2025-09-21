Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с «Балтикой» в 9-м туре РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
6.03
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.55
П2
3.61
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.80
П2
15.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.99
П2
10.50
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.22
П2
11.00
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с «Балтикой» в 9-м туре РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о ничьей своих подопечных в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0).

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска.

«Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый. В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше, были моменты на половине поля соперника. Во втором тайме было мало моментов», — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 17-е очко в текущем розыгрыше РПЛ и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Ростов» довёл количество набранных в чемпионате очков до девяти. Жёлто-синие занимают 11-е место в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», у которого 19 набранных очков в восьми стартовых турах.