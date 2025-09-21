«Балтика» пропустила всего один гол в первых таймах — лучший результат в РПЛ

Второе место в рейтинге занимает «Локомотив», пропустивший два мяча в первых таймах. Три пропущенных в первые 45 минут матчей у «Краснодара». Пять голов в первых половинах игр были забиты в ворота «Динамо», «Пари НН», ЦСКА, «Зенита», «Оренбурга» и «Ростова».