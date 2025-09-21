Глушенков после победы над «Краснодаром»: «Обычная команда для меня»

Глушенков забил гол и сделал результативную передачу.
— Твоя эмоция от этой игры?
— Доволен.
— Насколько тяжелая была игра?
— Очень тяжелая.
— В чем именно?
— В нашем движении.
— Что-то было не так?
— Я лично очень сильно устал сегодня.
— На какой позиции ты приносишь наибольшую пользу?
— Не знаю, где тренер поставит — там и буду стараться приносить пользу.
— Удивил выход Луиса Энрике слева.
— Сергея Богдановича спросите.
— Прокомментируй свой гол. Может, это вызовет у тебя эмоцию.
— Открылся за спину, принял, ударил, забил между.
— Почему такие сдержанные эмоции после гола в ворота чемпиона России?
— Да я не знаю, обычная команда для меня.
— А голевая?
— Там уже было нечего делать. Я подал, Луис Энрике выбежал. Я ожидал, что кто-то выбежит в штрафную. Получилось, что нашел его передачей, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».