Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
2
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
72.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Глушенков после победы над «Краснодаром»: «Обычная команда для меня»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:0).

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

Глушенков забил гол и сделал результативную передачу.

— Твоя эмоция от этой игры?

— Доволен.

— Насколько тяжелая была игра?

— Очень тяжелая.

— В чем именно?

— В нашем движении.

— Что-то было не так?

— Я лично очень сильно устал сегодня.

— На какой позиции ты приносишь наибольшую пользу?

— Не знаю, где тренер поставит — там и буду стараться приносить пользу.

— Удивил выход Луиса Энрике слева.

— Сергея Богдановича спросите.

— Прокомментируй свой гол. Может, это вызовет у тебя эмоцию.

— Открылся за спину, принял, ударил, забил между.

— Почему такие сдержанные эмоции после гола в ворота чемпиона России?

— Да я не знаю, обычная команда для меня.

— А голевая?

— Там уже было нечего делать. Я подал, Луис Энрике выбежал. Я ожидал, что кто-то выбежит в штрафную. Получилось, что нашел его передачей, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».