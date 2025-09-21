«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова!

Разгорелась игра — разгорелась кровь у футболистов. Хотя опасных атак было мало («Краснодар» своим прессингом тоже заставлял «Зенит» упрощать доставку мяча вперёд), эмоции у участников матча били через край. После каждого единоборства, которых стало очень много, игроки спорили с судьёй Карасёвым. На рефери давили и оба тренера. К перерыву «Краснодар» с «Зенитом» оказались близки по некоторым ключевым статистическим показателям: удары в створ — 2:1, касания мяча в чужой штрафной — 12:12. Правда, хозяева заметно оторвались по общему количеству ударов (7:3), а гости — по входам в чужую треть (16:27). Такой вот парадокс. Центрфорварды Соболев и Кордоба, на котором все 45 минут висел Эракович, только по разу встретились с мячом в штрафной соперника.