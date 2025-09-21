Юрий Сёмин: «Зенит» понимал, что поражение «Краснодару» отбросит их от чемпионской гонки

«Матчи между лидерами всегда мотивируют команды на большие энергетические затраты. Даже если они находятся не в лучших кондициях. “Зенит” обладает хорошими игроками, футболистов высокого уровня там достаточно много. Они понимали, что поражение “Краснодар” отбросит их от борьбы за чемпионство, а сейчас они именно там. Чемпионат продолжается, для нас это интереснее. Игр ещё много.