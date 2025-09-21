Юрий Сёмин: «Зенит» понимал, что поражение «Краснодару» отбросит их от чемпионской гонки

Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.
«Матчи между лидерами всегда мотивируют команды на большие энергетические затраты. Даже если они находятся не в лучших кондициях. “Зенит” обладает хорошими игроками, футболистов высокого уровня там достаточно много. Они понимали, что поражение “Краснодар” отбросит их от борьбы за чемпионство, а сейчас они именно там. Чемпионат продолжается, для нас это интереснее. Игр ещё много.
«Зенит» хорошо играл. Может, не всё получалось, но самоотдача и мотивация были отличными. То же можно сказать и о «Краснодаре». Они также могли выигрывать этот матч, но перед голом в свои ворота не забили отличны момент«, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.