Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
2
:
Хетафе
0
П1
1.00
X
16.00
П2
62.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в 9-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своих подопечных над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

«Игра эмоциональная, много борьбы. Может быть, для такого матча много было брака, учитывая уровень команд. Но я думаю, что напряжение чувствовалось. И с нашей стороны много ошибались, не хватало надёжности при контроле мяча и, может быть, в первом тайме завершающей передачи. По игре у “Краснодара” были хорошие моменты — с фланга прострел в первом тайме на первой минуте и во втором тайме очень опасная атака была.

Мы сегодня смогли реализовать те моменты, которые у нас были, а “Краснодар” не смог. В прошлом году нам не повезло, когда мы проиграли здесь благодаря своей ошибке, порадовали жителей города с днём города. Сегодня, я думаю, нам нужнее было, и удача улыбнулась нам. Поэтому с точки зрения напряжения, атмосферы хороший матч двух клубов, которые за последние семь лет завоевали в совокупности семь золотых медалей. Я думаю, что значение матча было очень хорошим, и оно оправдалось с точки зрения накала, борьбы, интриги до конца игры. Это тот статус матча, который сегодня был», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.