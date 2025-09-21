Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в 9-м туре РПЛ

«Игра эмоциональная, много борьбы. Может быть, для такого матча много было брака, учитывая уровень команд. Но я думаю, что напряжение чувствовалось. И с нашей стороны много ошибались, не хватало надёжности при контроле мяча и, может быть, в первом тайме завершающей передачи. По игре у “Краснодара” были хорошие моменты — с фланга прострел в первом тайме на первой минуте и во втором тайме очень опасная атака была.



Мы сегодня смогли реализовать те моменты, которые у нас были, а “Краснодар” не смог. В прошлом году нам не повезло, когда мы проиграли здесь благодаря своей ошибке, порадовали жителей города с днём города. Сегодня, я думаю, нам нужнее было, и удача улыбнулась нам. Поэтому с точки зрения напряжения, атмосферы хороший матч двух клубов, которые за последние семь лет завоевали в совокупности семь золотых медалей. Я думаю, что значение матча было очень хорошим, и оно оправдалось с точки зрения накала, борьбы, интриги до конца игры. Это тот статус матча, который сегодня был», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».