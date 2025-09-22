Ричмонд
«Один человек останавливал матч». Сперцян — о судействе Карасёва в игре с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении действующих чемпионов России от «Зенита» (0:2) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного арбитра встречи Сергея Красёва.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Про судейство буду держаться. Один человек останавливал матч, но что поделать. В этом вся проблема, когда ненужные свистки, разговоры, всё пропадает. Хороший матч, просто не реализовали моменты. Как обычно готовились. До пропущенного мяча немного отдали инициативу. Никакой паники нет, мы на первом месте. Будем готовиться к следующей игре», — приводит слова Сперцяна издание «ТАСС».

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.

